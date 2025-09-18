CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 18/09/25

Programa completo del informativo matinal del jueves 19 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La Delegación del Gobierno ha anunciado que en los próximos días comenzarán los traslados de menores migrantes desde Ceuta a la península. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios de Ceuta han mostrado su rechazo a cualquier propuesta que permita aumentar la entrada de productos perecederos desde Marruecos. El MDyC ha pedido que los comercios de San José-Hadú sean incluidos en campañas como la Semana del Comercio o el Mercadillo Navideño.

