Más de uno Ceuta. Informativo matinal 16/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La recepción del primer cable de interconexión eléctrica con la Península marcará un hito importante para Ceuta, ya que dejará de ser una isla energética. La presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor ha explicado que este proyecto garantizará mayor seguridad y calidad en el suministro eléctrico, además de incrementar la penetración de energías renovables procedentes no solo de la Península, sino también de Europa. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas ha calificado este proyecto eléctrico como un momento histórico para equiparará la ciudad con el resto del país. Desde el PSOE de Ceuta piden al Gobierno Local que asuma este compromiso y apueste por la vivienda pública