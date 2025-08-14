Más de uno Ceuta. Informativo matinal 14/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz ha vuelto a la ciudad con una campaña de donación de verano necesaria para aumentar las reservas de sangre y plasma que se encuentran muy bajas; La AUGC Ceuta ha denunciado el "abandono institucional" que sufren los espigones del Tarajal y Benzú ante el constante fenómeno de nadadores que "merma" el trabajo de los agentes de la Guardia Civil; Agentes de la Policía Nacional han detenido al presunto autor de la agresión a un joven en el Recinto utilizando un arma blanca. Se le investiga por delito de homicidio en tentativa...