Más de uno Ceuta. Informativo matinal 13/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La CECE denuncia que el modelo de gestión de bajas laborales “ahoga” a las pymes. Por este motivo, la entidad reclama una reforma "urgente y profunda" del sistema de incapacidad temporal que reconozca el papel de las empresas y fomente un sistema "más justo, equilibrado y eficiente"; El PSOE denuncia que Ceuta ignora a su juventud: “Necesitamos algo más que actividades puntuales”. La formación socialista exige vivienda, empleo y cultura para los jóvenes ceutíes; Precisamente, por ese Día Internacional de la Juventud, la Casa de la Juventud ha preparado diversas actividades, además de llevar a cabo un campo de voluntariado para fomentar la convivencia con jóvenes de otras comunidades autónomas...

