Más de uno Ceuta. Informativo matinal 12/8/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El uso del Punto Violeta crece un 40 % en las Fiestas Patronales con casi 2.000 personas atendidas, un trabajo de concienciación que, tal y como contaba su coordinadora y pedagoga, Alba Martínez, ha calado este año en el interés de la ciudadanía; Protección Civil y Emergencias mantienen hasta este martes la alerta por altas temperaturas. Las máximas podrían alcanzar los 44ºC en el Guadalquivir y el riesgo de incendios forestales se mantiene muy alto; La Policía investiga el apuñalamiento a un joven. Ocurrió la pasada madrugada en la barriada del Recinto y la víctima tuvo que ser trasladada con urgencia al hospital debido a sus lesiones...