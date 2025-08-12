CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 12/8/25

Programa completo del informativo matinal del martes 12 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El uso del Punto Violeta crece un 40 % en las Fiestas Patronales con casi 2.000 personas atendidas, un trabajo de concienciación que, tal y como contaba su coordinadora y pedagoga, Alba Martínez, ha calado este año en el interés de la ciudadanía; Protección Civil y Emergencias mantienen hasta este martes la alerta por altas temperaturas. Las máximas podrían alcanzar los 44ºC en el Guadalquivir y el riesgo de incendios forestales se mantiene muy alto; La Policía investiga el apuñalamiento a un joven. Ocurrió la pasada madrugada en la barriada del Recinto y la víctima tuvo que ser trasladada con urgencia al hospital debido a sus lesiones...

