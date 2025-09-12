CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 12/09/25

Programa completo del informativo matinal del viernes 12 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La audiencia provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado a 9 años de inhabilitación a la ex delegada del gobierno, Salvadora Mateos y a la que fuera número 2 del Ejecutivo Local, Mabel Deu, por un delito de prevaricación administrativa tras la devolución de los 55 menores a Marruecos durante la entrada masiva de mayo de 2021. El diputado del Partido Popular de Ceuta, Javier Celaya ha exigido al Gobierno convocar urgentemente el Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones, ante la crisis en el CETI. La CECE ha valorado que el Congreso no haya aprobado la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, al considerar que la medida habría afectado gravemente a las pymes y autónomos de la Ceuta.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer