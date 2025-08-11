CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 11/8/25

Programa completo del informativo matinal del lunes 11 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El Partido Popular de Ceuta critica la rueda de prensa del PSOE por centrarse en la militancia y no en los problemas reales de la ciudad, como la sanidad, la vivienda o la seguridad. reprocha al PSOE su falta de propuestas concretas y exige responsabilidad ante los desafíos que enfrenta Ceuta; El PP insta al Gobierno a responder las 50 preguntas sobre corrupción que «Sánchez no quiso contestar a Feijóo». Los populares registran por escrito una batería de cuestiones en el Congreso a las que el Ejecutivo tiene la obligación de dar respuesta en el plazo de veinte días; La Operación Feriante 2025 se cierra con un mínimo histórico de inmigrantes interceptados. Según la Delegación del Gobierno, tras el embarque de los últimos remolques este sábado, han sido detectadas 3 personas...

