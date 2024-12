Más de uno Ceuta. Informativo matinal 11/12/24

Estas son algunas de las noticias destacadas: El presidente de VOX Ceuta, Juan Sergio Redondo, asegura que “el Gobierno de Sánchez no quiere ver la realidad o no le interesa, como parte -dice-de su estrategia de sumisión a los intereses del reino de Marruecos”, tras considerar el Gobierno Central que no hacen falta más guardias civiles en Ceuta. El PSOE lamenta que el diputado popular en el Congreso, Javier Celaya se pliegue – dice- a los intereses de Feijóo, dando la espalda a Ceuta. El MDyC ha denunciado la gestión del Gobierno Local por cerrar el año sin contar con un Centro de Crisis 24 horas.