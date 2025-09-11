CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta. Informativo matinal 11/09/25

Programa completo del informativo matinal del jueves 11 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La delegada del Gobierno de Ceuta, Cristina Pérez ha asegurado que se están cubriendo las necesidades básicas de los migrantes que están “acampados” en la zona exterior al CETI. El nuevo curso escolar 2025/2026 ha comenzado sin incidencias reseñables y normalidad absoluta en los diferentes niveles educativos. El senador ceutí por el PP, Abdelhakim Abdeselam exige al Ministerio de Sanidad que aclare cuándo llegarán los refuerzos en psiquiatría prometidos para Ceuta.

