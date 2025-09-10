Más de uno Ceuta. Informativo matinal 10/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La Reina emérita Sofía ha inaugurado oficialmente la nueva sede del Banco de Alimentos de Ceuta, acompañada por las autoridades y los voluntarios. El presidente de la Ciudad, Juan Vivas ha agradecido la visita, ha afirmado ser un respaldo a quienes luchan contra la exclusión social. Del mismo modo, el presidente del Banco de Alimentos, Pedro Mariscal, se ha mostrado emocionado, asegurando que, la presencia de la Reina es una motivación para seguir con su labor, ayudando cada día. UGT y CCOO se movilizan este miércoles en la Plaza de los Reyes para defender la reducción de la jornada laboral a 37 horas y medias. El MDyC denuncia la falta de recursos materiales de los médicos forenses.