Más de uno Ceuta. Informativo matinal 08/09/25

Programa completo del informativo matinal del lunes 8 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El PP de Ceuta se ha pronunciado ante el acuerdo entre el PSOE y CCOO sobre la propuesta para recuperar la bonificación en el transporte ferroviario. El diputado en el Congreso por el PP ceutí, Javier Celaya, recuerda que la propuesta fue aprobada con la abstención de los socialista y critica que ahora el PSOE reclame esta medida. El PSOE ha presentado 29 enmiendas al Plan de Vivienda del Gobierno Local para corregir – a su juicio - su enfoque elitista y asegurar un acceso real y justo a la vivienda pública. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado a Francisco López Gordo nuevo comisario general de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional.

