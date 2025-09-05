Más de uno Ceuta. Informativo matinal 05/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: La Asamblea de Ceuta ha celebrado la sesión resolutiva correspondiente al mes de agosto, una sesión que ha comenzado con la aprobación del calendario de fiestas laborales de Ceuta para 2026, compuesto por 12 festivos nacionales y 2 festivos locales. La Delegación del Gobierno ha presentado un curso de salvamento acuático destinado a voluntarios de Protección Civil. Esta acción formativa, promovida por la Escuela Nacional de Protección Civil. 31 estudiantes ceutíes ciegos o con discapacidad visual grave van a iniciar el curso escolar integrándose en aulas ordinarias con el apoyo de la ONCE, dentro de un modelo de educación inclusivo.