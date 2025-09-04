Más de uno Ceuta. Informativo matinal 04/09/25

Estas son algunas de las noticias más destacadas: El Partido Popular de Ceuta ha calificado de “insostenible” la situación en salud mental, al no contar con psiquiatra en activo por 40 dias, acumulando meses – dice- sin cobertura para menores. Ceuta Ya ha analizado las actuaciones desarrolladas por el Gobierno Local hasta el momento, como es la gestión de la empresa municipal SERVILIMPCE, señalan que, la municipalización de este servicio es incompleta y deficiente, denunciando múltiples irregularidades y destacando que cerca de veinte barriadas de la periferia no han contado con este servicio durante el verano. El MDyC va a interpelar al Gobierno sobre la falta de personal en el Centro de Educación Especial de San Antonio.