CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta. Informativo mantinal 23/09/25

Programa completo del informativo matinal del martes 23 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Estas son algunas de las noticias más destacadas: Sanidad ha declarado el nivel 1 de alerta tras confirmarse un caso de rabia en la ciudad, una decisión que ha sido tomada por el Comité de Lucha Antirrábica. El secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la Ciudad, Juan Vivas para conocer de primera mano la situación de los menores inmigrantes no acompañados. El CIFP Nº1 de Ceuta ha sido premiado con el Premio Europeo a la Enseñanza Innovadora.

