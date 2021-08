Más de Uno Ceuta. Informativo 8.20/02 de agosto de 2021

Estas son algunas de las noticias del día: Disminuye el numero de contagios por covid-19 pero aumentan los ingresos en UCI, la Ciudad impulsará la Economía Azul en Ceuta mediante un convenio, la polémica desatada por la declaración de Santiago Abascal como persona "non grata" por parte de la Asamblea de Ceuta también estuvo presente en la conferencia de presidentes del fin de semana, Vivas destacó que no hay 'promarroquies' en la asamblea y que él no votó a favor de dicha declaración; VOX Ceuta asegura que no habrá entendimiento con el PP mientras Vivas siga...