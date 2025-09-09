Más de uno Ceuta 9/9/25

Comenzamos el programa hablando con el ceutí Daniel Marcos, sobre su nueva novela 'La Maldición de las Hadas', y charlamos en nuestra sección de salud con el doctor de Cinfa, Julio Maset, sobre la pediculosis y como prevenirla en esta vuelta al cole. Y en la segunda parte, conversamos con Fran Heredia, vicepresidente de la asociación Séptimo infierno, sobre la nueva edición, así como novedades del Megarock Fest, además, entrevistamos a Sumaia Mohamed, intérprete de ACEPAS, para hablar sobre la apertura de inscripciones para los nuevos cursos en LSE. Y música, información local, área de servicio y mucho más...