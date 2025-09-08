Más de uno Ceuta 8/9/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Sonia Sáez, veterinaria y responsable de comunicación en Purina España, sobre el abandono de gatos durante y tras los meses de verano, y conocemos la opinión de algunos de nuestros oyentes en esta vuelta al cole. Y en la segunda parte, conversamos con Jorge Sorial, Country Manager de Craftgate para España, sobre como casi la mitad de los consumidores espera a septiembre para hacer las compras de la vuelta a clases, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...