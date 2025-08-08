Más de uno Ceuta 8/8/25

Comenzamos el programa conociendo la valoración de las Fiestas Patronales por parte de la consejera de Educación, Cultura y Juventud, Pilar Orozco, y charlamos en nuestra sección de cine sobre el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) y su nueva película 'Los 4 Fantásticos: Primeros pasos'. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...