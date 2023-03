Más de Uno Ceuta 8/3/23

Comenzamos el programa especial dedicado a este Día Internacional de la Mujer retomando nuestra sección de videojuegos con el colaborador Yunes Zaidi para hablar en este caso de 'The Last Of Us' Parte II, y charlamos con la capitán María del Mar Domínguez Alcaraz de la ULOG-23. Y en la segunda parte entrevistamos a Verónica Gutiérrez, Responsable de comunicación en Gravity Wave, además contamos con la participación de Montserrat Arias, CEO de la empresa 'Be My Partner' Y música, información local, área de servicio y mucho más...