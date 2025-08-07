Más de uno Ceuta 7/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de barriadas con Manuel Díaz, secretario de la FPAV, sobre su balance de la feria de este año, y charlamos con Arantxa Campos, presidenta de la CECE, sobre como afectan las bajas laborales a las PYMEs en la ciudad. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería Sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos cuenta un poco la historia de Japón, así como sus tradiciones. Y música, información local, área de servicio y mucho más...