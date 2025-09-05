CON YURENA DÍAZ

Más de uno Ceuta 5/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del viernes 5 de septiembre de 2025, con Yurena Díaz

ondacero.es

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Óscar Bermejo, director en tecnologías y CTO de Spain Protime sobre la transformación en los modelos de trabajo hibrido tras la vuelta a la rutina laboral, además retomamos la sección de cine, contando con nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar de la película ‘El club del crimen de los jueves’. En la segunda parte, entrevistamos a Cristina Carrasco, coordinadora de CaixaProinfancia en Ceuta, un programa destinado a la infancia en situación de vulnerabilidad, que proporciona apoyo socioeducativo a más de 120 niños, niñas y adolescentes en la Ciudad Autónoma y repasamos los titulares deportivos más destacados de la jornada. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer