Más de uno Ceuta 5/9/25

Comenzamos el programa hablando con Óscar Bermejo, director en tecnologías y CTO de Spain Protime sobre la transformación en los modelos de trabajo hibrido tras la vuelta a la rutina laboral, además retomamos la sección de cine, contando con nuestro colaborador Juan Carrasco para hablar de la película ‘El club del crimen de los jueves’. En la segunda parte, entrevistamos a Cristina Carrasco, coordinadora de CaixaProinfancia en Ceuta, un programa destinado a la infancia en situación de vulnerabilidad, que proporciona apoyo socioeducativo a más de 120 niños, niñas y adolescentes en la Ciudad Autónoma y repasamos los titulares deportivos más destacados de la jornada. Y música, información local, área de servicio y mucho más...