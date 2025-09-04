Más de uno Ceuta 4/9/25

Comenzamos el programa hablando con Juan Luis Arbona, docente del IES Clara Campoamor, sobre su proyecto ambiental realizado a través de LEGO y Minecraft y reconocido por la ONU, y charlamos con Ramón de la Cruz, presidente de la Casa Regional de Ceuta en Melilla, sobre su participación en la feria de la ciudad hermana. Y en la segunda parte, conversamos con Gonzalo Sanz, responsable de Protección Civil durante la OPE en la Delegación del Gobierno en Ceuta, para hacer balance del dispositivo así como de su apoyo en los incendios forestales, además, contamos en nuestra sección de barriadas con Sonia Cubero, presidenta de la AAVV de la Estación del Ferrocarril, para hablar de sus reivindicaciones tras los meses de verano. Y música, información local, área de servicio y mucho más...