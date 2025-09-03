Más de uno Ceuta 3/9/25

Comenzamos el programa hablando con Arantxa Campos, presidenta de la CECE, sobre la opinión actual de los empresarios en cuanto a la Aduana Comercial y como se debería estructurar en pro del sector, y retomamos nuestra sección de videojuegos de la mano del colaborador Yunes Zaidi, en este caso, hablamos sobre 'Hollow Night-Silksong'. Y en la segunda parte, conversamos con María Luaces, Directora Synergie HRS, sobre la cultura del 'Siempre disponible' en el trabajo durante nuestras vacaciones y como evitarlo por parte de empresarios y trabajadores, además, contamos con Rosa Berrocal, responsable de RapidSur, para hablar sobre sus mejoras y descuentos de cara a esta vuelta al cole, coincidiendo con los 'Prime Days' de Amazon. Y música, información local, área de servicio y mucho más...