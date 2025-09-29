Más de uno Ceuta 29/9/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Adelaida Gómez, veterinaria de kivet, la red de clínicas veterinarias de Kiwoko, sobre la rabia y la importancia de proteger a las mascotas y a nosotros mismos, y charlamos con Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE, sobre la situación en la residencia Gerón y las necesidades de su plantilla. Y en la segunda parte, conversamos con Matías Montenegro, experto en vinos de CaroImport, sobre el crecimiento de consumo de vino blanco argentino en España y como favorece al mercado de nuestro país, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...