CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 29/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del viernes 29 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Ana Cortina, gerente de la AECC, sobre sus recientes talleres a niños y niñas en colaboración con EducActiva en materia de protección solar contra el Cáncer de piel, y charlamos en nuestra sección de cine sobre la película 'The Black Phone'. Y en la segunda parte, anunciamos el nombre de la persona afortunada en nuestro concurso de la mano de Librería Sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

