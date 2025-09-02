CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 2/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del martes 2 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con la Elvira Berenguí, responsable de Nutrición en PronoKal, sobre como el mes de septiembre es un buen momento para cambiar de hábitos, y charlamos con Mohamed 'Billy', sobre como se siente al ser reconocido con la Medalla de la Autonomía de Ceuta. Y en la segunda parte, conocemos algunos datos curiosos de la ciudad por esta efeméride, además, conversamos con Ángel Lara, secretario general de CCOO, sobre los datos del paro de este pasado mes de agosto. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer