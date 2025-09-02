Más de uno Ceuta 2/9/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con la Elvira Berenguí, responsable de Nutrición en PronoKal, sobre como el mes de septiembre es un buen momento para cambiar de hábitos, y charlamos con Mohamed 'Billy', sobre como se siente al ser reconocido con la Medalla de la Autonomía de Ceuta. Y en la segunda parte, conocemos algunos datos curiosos de la ciudad por esta efeméride, además, conversamos con Ángel Lara, secretario general de CCOO, sobre los datos del paro de este pasado mes de agosto. Y música, información local, área de servicio y mucho más...