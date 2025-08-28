Más de uno Ceuta 28/8/25

Comenzamos el programa hablando con Luis Aranda, director de los centros propios de personas mayores de la Fundación 'La Caixa', sobre los talleres saludables que han realizado en Ceuta, y charlamos en nuestra sección de barriadas con Omar Chaib, presidente de la AAVV de Bermudo Soriano 'Las Letras', sobre las actuaciones realizadas en la zona este verano, así como futuros proyectos. Y en la segunda parte, continuamos con la última ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos cuenta la historia del Anime. Y música, información local, área de servicio y mucho más...