Más de uno Ceuta 27/8/25

Comenzamos el programa hablando con Ramesh Chandiramani, presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, sobre la festividad de Ganesh, y charlamos con Leticia Martín Santiago, directora de comunicación de CTT Express, sobre la importancia de un buen servicio de reparto con el aumento de consumidores que compran en los e-commerce. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos cuenta lo más importante de la historia de nuestra ciudad. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

