CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 26/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del viernes 26 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa con nuestra sección 'Gente Corriente', de la mano de los colaboradores de ACEFEP Basilio, Daniel y Paola, y charlamos con Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, sobre su stand por el Día internacional de las personas sordas. Y en la segunda parte, continuamos con nuestra sección de cine de la mano del colaborador, Juan Carrasco, en este caso, homenajeamos la trayectoria del actor Robert Redford, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer