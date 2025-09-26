Más de uno Ceuta 26/9/25

Comenzamos el programa con nuestra sección 'Gente Corriente', de la mano de los colaboradores de ACEFEP Basilio, Daniel y Paola, y charlamos con Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, sobre su stand por el Día internacional de las personas sordas. Y en la segunda parte, continuamos con nuestra sección de cine de la mano del colaborador, Juan Carrasco, en este caso, homenajeamos la trayectoria del actor Robert Redford, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de cara a este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...