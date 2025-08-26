CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 26/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del martes 26 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con Cecilia Bizzotto, socióloga, sexóloga y portavoz de JOYclub España, sobre el orgasmo femenino y el estigma que la rodea, y charlamos con Eduardo Hernández, director de la CISO, sobre las actividades programadas en la ciudad por su décimo encuentro. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos cuenta la historia de los fantasmas japoneses 'Yokai'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

