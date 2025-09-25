CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 25/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del jueves 25 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa con nuestra sección 'Ceuta con', en este caso, hablamos con el jugador de baloncesto, Fernando Romay, y charlamos con Rabea Mohamed directora de Inclusión de Cruz Roja Ceuta, sobre su campaña de 'Vuelta al cole solidaria' de la mano de Fundación Solidaridad Carrefour. Y en la segunda parte, conocemos la historia de la Infantería de Marina Española, cuerpo más antiguo de las Fuerzas Armadas, además, conversamos en nuestra sección de barriadas con Miguel Ángel, presidente de la AAVV de San Daniel, para hacer balance del verano así como de sus necesidades actuales. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer