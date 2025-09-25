Más de uno Ceuta 25/9/25

Comenzamos el programa con nuestra sección 'Ceuta con', en este caso, hablamos con el jugador de baloncesto, Fernando Romay, y charlamos con Rabea Mohamed directora de Inclusión de Cruz Roja Ceuta, sobre su campaña de 'Vuelta al cole solidaria' de la mano de Fundación Solidaridad Carrefour. Y en la segunda parte, conocemos la historia de la Infantería de Marina Española, cuerpo más antiguo de las Fuerzas Armadas, además, conversamos en nuestra sección de barriadas con Miguel Ángel, presidente de la AAVV de San Daniel, para hacer balance del verano así como de sus necesidades actuales. Y música, información local, área de servicio y mucho más...