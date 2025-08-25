Más de uno Ceuta 25/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Andrea Ruiz, vicepresidenta de la Protectora de Animales, sobre su situación debido a las obras en sus instalaciones, y charlamos con Alicia Sánchez, Secretaria de Mujer e Igualdad de AUGC a nivel nacional, sobre su reciente denuncia a la ONU por un caso de violencia sexual en el cuerpo. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...