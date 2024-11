Más de uno Ceuta 25/11/24

Comenzamos el programa hablando con Livia Rosales, jefa de la Unidad de coordinación contra la Violencia sobre la mujer en la Delegación del Gobierno en Ceuta, sobre la concienciación así como su trabajo enmarcado en el 25N, y charlamos en nuestra sección de mascotas con Edu Sánchez, presidente de AGREVICE, sobre los cuidados de las colonias felinas en invierno. Y en la segunda parte, conversamos con Mariluz Sevilla, psicóloga del proyecto 'Integralia' en Cruz Roja Ceuta, sobre la campaña de sensibilización por este 25N 'Amigo, Aún no te has dado cuenta', además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...