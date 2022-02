Más de Uno Ceuta 25/02/22

Tenemos nuestra sección mensual con la Asociación Salud Mental Ceuta (ACEFEP) llamada 'gente corriente', tampoco faltamos a nuestra cita semanal con el cine y las series de la mano de Juan Carrasco, y como es habitual, tenemos el tiempo para el deporte de los viernes.

Por otro lado, nos atiende el secretario general de CCOO en Ceuta, Emilio Postigo, para hablar sobre el plus de residencia, cuestión que Postigo ha pedido a Unai Sordo, secretario general del sindicato, que traslade a a la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz. El sindicato espera que se oblige al pago del plus de residencia a todas las empresas del sector privado que se están asentando en nuestra ciudad y que el plus de residencia no sumara el total de las retribuciones, para la aplicación del SMI, porque si es así la subida del SMI lo estarían pagando los propios trabajadores con dicho plus, que es un concepto indemnizatorio por vivir en Ceuta.