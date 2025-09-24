Más de uno Ceuta 24/9/25

Comenzamos el programa con nuestro reportaje mensual, en este caso, conocemos la labor que realiza la biblioteca pública Miguel Ángel Blanco de la mano de su responsable, Yolanda Carbonell y sus trabajadoras, Chari y Cloti. Y en la segunda parte, charlamos con Roberto Suárez, presidente de la CNSE, sobre las reivindicaciones de la comunidad sorda en su semana internacional, además, conocemos la segunda edición del encuentro 'Talento 45' organizado por la Cámara de Comercio. Y música, información local, área de servicio y mucho más...