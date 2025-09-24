CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 24/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del miércoles 24 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa con nuestro reportaje mensual, en este caso, conocemos la labor que realiza la biblioteca pública Miguel Ángel Blanco de la mano de su responsable, Yolanda Carbonell y sus trabajadoras, Chari y Cloti. Y en la segunda parte, charlamos con Roberto Suárez, presidente de la CNSE, sobre las reivindicaciones de la comunidad sorda en su semana internacional, además, conocemos la segunda edición del encuentro 'Talento 45' organizado por la Cámara de Comercio. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

