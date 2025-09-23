Más de uno Ceuta 23/9/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con Julián Domínguez, jefe del servicio de Medicina Preventiva del HUCE, sobre la llegada de la temporada de alergias y gripe, y charlamos con Fiona Bellshaw, fundadora y directora de relaciones institucionales de la ONGD Fiat, sobre la problemática de la prostitución y trata de personas así como sus consecuencias físicas y emocionales para las víctimas. Y en la segunda parte, conversamos con Rafa Morata, responsable del Cine-Club 'El Cine por Delante', sobre su primera sesión de esta octava temporada, además, conocemos la la 51 reunión Marcha Anual Deportistas Veteranía de la mano de la Cámara de Comercio de Ceuta y el Club Anyera. Y música, información local, área de servicio y mucho más...