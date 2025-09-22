Más de uno Ceuta 22/9/25

Comenzamos el programa hablando con Gonzalo Sanz, jefe de prensa de la Delegación del Gobierno en Ceuta y responsable de Protección Civil en la OPE 2025, para hacer balance del dispositivo de este año, y charlamos con Paola Castaño, dinamizadora de Ceuta Open Future, sobre su XI convocatoria para emprendedores en el sector tecnológico. Y en la segunda parte, conversamos en nuestra sección de mascotas con Alexandra Anguera, responsable de Purina Pro Plan, sobre su nuevo alimento que reduce el alérgeno Fel d1 en gatos, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...