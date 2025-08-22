Más de uno Ceuta 22/8/25

Comenzamos el programa hablando con Enrique Roviralta, presidente del SMC, sobre la situación de la sanidad pública en cuanto al cierre de agendas de cita se refiere así como de la falta de especialistas, y charlamos en nuestra sección de cine sobre la nueva película de terror 'Weapons'. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo conversa en la sección deportiva con nuestro colaborador, Dani Vicente, sobre el partido en casa de la AD Ceuta contra el Sporting de Gijón. Y música, información local, área de servicio y mucho más...