CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 21/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del jueves 21 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de barriadas con Rahma, presidenta de la AAVV de Benzú, sobre sus actividades veraniegas de este año así como de mejoras en la zona, y charlamos con José Rivas, encargado de la empresa educador y monitor en el campamento juvenil de la Casa de la Juventud, sobre sus actividades y objetivos. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla de la saga 'Kingdom Hearts'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

