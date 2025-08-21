Más de uno Ceuta 21/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de barriadas con Rahma, presidenta de la AAVV de Benzú, sobre sus actividades veraniegas de este año así como de mejoras en la zona, y charlamos con José Rivas, encargado de la empresa educador y monitor en el campamento juvenil de la Casa de la Juventud, sobre sus actividades y objetivos. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla de la saga 'Kingdom Hearts'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...