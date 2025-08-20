CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 20/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del miércoles 20 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE, sobre la situación de nuestra sanidad pública, así como de los riesgos de las subcontratas en la ciudad, y charlamos con Azmán Abdalahe, director territorial de la ONCE, sobre el cupón en el que la Playa de la Ribera es protagonista, así como de la situación de los vendedores en la ciudad. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos traslada las enseñanzas que deja el videojuego de 'Profesor Layton'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer