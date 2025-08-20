Más de uno Ceuta 20/8/25

Comenzamos el programa hablando con Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE, sobre la situación de nuestra sanidad pública, así como de los riesgos de las subcontratas en la ciudad, y charlamos con Azmán Abdalahe, director territorial de la ONCE, sobre el cupón en el que la Playa de la Ribera es protagonista, así como de la situación de los vendedores en la ciudad. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos traslada las enseñanzas que deja el videojuego de 'Profesor Layton'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...