Más de uno Ceuta 20/10/25

En nuestro espacio radiofónico “Más de uno Ceuta” comenzamos la semana con nuestra sección de mascotas, hablando con Sonia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España sobre las claves para cuidar a nuestras mascotas en meses fríos y en la sección de tecnología, entrevistamos a Ramón Rico gerente de operaciones en ciberseguridad sobre los peligros de la clonación de voz con IA. Y en el Día Mundial de la prevención de la Osteoporosis, repasamos algunos consejos sobre prevenirla con el medico de CINFA, Julio Maset. Además, repasamos todos los titulares del fin de semana.