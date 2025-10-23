Más de uno Ceuta 20/10/25

En nuestro espacio radiofónico “Más de uno Ceuta” comenzamos la semana con nuestra sección de mascotas, hablando con Sonia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España sobre las claves para cuidar a nuestras mascotas en meses fríos y en la sección de tecnología, entrevistamos a Ramón Rico gerente de operaciones en ciberseguridad sobre los peligros de la clonación de voz con IA. Y en el Día Mundial de la prevención de la Osteoporosis, repasamos algunos consejos sobre prevenirla con el medico de CINFA, Julio Maset. Además, repasamos todos los titulares del fin de semana.
Programa completo de Más de uno Ceuta del lunes 20 de octubre de 2025, con Adrián Santisteban
En nuestro espacio radiofónico “Más de uno Ceuta” comenzamos la semana con nuestra sección de mascotas, hablando con Sonia Sáez, veterinaria y responsable de Comunicación en Purina España sobre las claves para cuidar a nuestras mascotas en meses fríos y en la sección de tecnología, entrevistamos a Ramón Rico gerente de operaciones en ciberseguridad sobre los peligros de la clonación de voz con IA. Y en el Día Mundial de la prevención de la Osteoporosis, repasamos algunos consejos sobre prevenirla con el medico de CINFA, Julio Maset. Además, repasamos todos los titulares del fin de semana.