Más de uno Ceuta 19/9/25

Comenzamos el programa hablando con José María Sánchez, hermano mayor de la Hermandad de El Rocío, sobre su peregrinación anual en cuanto a novedades y desarrollo se refiere, y charlamos con Luz Marina Gallardo, directora de la Fundación Gallardo, sobre el Alzheimer y la importancia de darle visibilidad. Y en la segunda parte, continuamos con nuestra sección de cine de la mano del colaborador, Juan Carrasco, en este caso, hablamos sobre la miniserie 'Task' de HBO Max, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de cara al fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...