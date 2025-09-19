CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 19/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del viernes 19 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con José María Sánchez, hermano mayor de la Hermandad de El Rocío, sobre su peregrinación anual en cuanto a novedades y desarrollo se refiere, y charlamos con Luz Marina Gallardo, directora de la Fundación Gallardo, sobre el Alzheimer y la importancia de darle visibilidad. Y en la segunda parte, continuamos con nuestra sección de cine de la mano del colaborador, Juan Carrasco, en este caso, hablamos sobre la miniserie 'Task' de HBO Max, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de cara al fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer