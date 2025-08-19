Más de uno Ceuta 19/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con la médico estética, África Albarracín, sobre tratamientos estéticos para mejorar problemas médicos, y charlamos con Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad, sobre la activación de Nivel 1 por altas temperaturas y como protegernos. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla de la saga de videojuegos 'Inazuma Eleven'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...