CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 19/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del martes 19 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con la médico estética, África Albarracín, sobre tratamientos estéticos para mejorar problemas médicos, y charlamos con Rebeca Benarroch, directora general de Sanidad, sobre la activación de Nivel 1 por altas temperaturas y como protegernos. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla de la saga de videojuegos 'Inazuma Eleven'. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

