Más de uno Ceuta 1/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del lunes 1 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Joaquín López, presidente de la Sociedad de Estudios Ornitológicos de Ceuta, sobre la migración de aves por la ciudad en otoño, y charlamos en nuestra sección de Medio Ambiente con Manuel Jesús Toledo, presidente de DAUBMA, sobre sus reivindicaciones en cuanto a la gestión transparente del arbolado urbano de Ceuta. Y en la segunda parte, conversamos con Miguel Seglar, representante de La AM de la Amargura, sobre la apertura de inscripciones para la temporada 25/26, así como de sus futuros proyectos, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

