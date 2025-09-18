Más de uno Ceuta 18/9/25

Comenzamos el programa hablando con Arantxa Campos, presidenta de la CECE, sobre la posición del sector empresarial en cuanto al rechazo en el Congreso de la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, y damos a conocer la Gala del Deporte de Ceuta y todo lo que significa. Y en la segunda parte, retomamos nuestra sección de arquitectura de la mano del COACE, en este caso, charlamos con el colegiado Jorge de Ana, sobre el objetivo de este espacio así como de la nueva temporada, además, conversamos en nuestra sección de barriadas con Julio Cajal, presidente de la AAVV del Sarchal, sobre sus necesidades y situación tras el verano. Y música, información local, área de servicio y mucho más...