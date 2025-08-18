CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 18/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del lunes 18 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Adelaida Gómez, experta veterinaria de Kivet, la red de centros veterinarios de Kiwoko, sobre como ayudar a animales sin hogar cuando no podemos adoptar, y charlamos con Jesús Fernández, jefe de sección del servicio de autobuses urbano de AMGEVICESA, sobre su trabajo esta feria así como de mejoras en las líneas debido a las obras de Hadú. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

