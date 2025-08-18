Más de uno Ceuta 18/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de mascotas con Adelaida Gómez, experta veterinaria de Kivet, la red de centros veterinarios de Kiwoko, sobre como ayudar a animales sin hogar cuando no podemos adoptar, y charlamos con Jesús Fernández, jefe de sección del servicio de autobuses urbano de AMGEVICESA, sobre su trabajo esta feria así como de mejoras en las líneas debido a las obras de Hadú. Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos acerca los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...