Más de uno Ceuta 17/9/25

Comenzamos el programa hablando con Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE, sobre sus reivindicaciones a tratar en el Estatuto Marco para garantizar el bienestar de pacientes y profesionales de la salud, y charlamos con María Cid, directora de la Fundación Solidaridad Carrefour, sobre su 'Día de la Buena Gente' en la Ciudad Autónoma. Y en la segunda parte, conversamos con Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, sobre su campaña de cara al Día Nacional de las Personas Sordas, además, recordamos la historia y labor de La Legión Española en Ceuta de cara a su 105 aniversario. Y música, información local, área de servicio y mucho más...