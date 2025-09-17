CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 17/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del miércoles 17 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando con Elisabeth Muñoz, secretaria general autonómica de SATSE, sobre sus reivindicaciones a tratar en el Estatuto Marco para garantizar el bienestar de pacientes y profesionales de la salud, y charlamos con María Cid, directora de la Fundación Solidaridad Carrefour, sobre su 'Día de la Buena Gente' en la Ciudad Autónoma. Y en la segunda parte, conversamos con Fran Pérez, coordinador de ACEPAS, sobre su campaña de cara al Día Nacional de las Personas Sordas, además, recordamos la historia y labor de La Legión Española en Ceuta de cara a su 105 aniversario. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

