CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 16/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del martes 16 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de salud con el doctor de cinfa, Julio Maset, sobre las migrañas y como paliar sus síntomas, y charlamos con Ángel Lara, secretario general de CCOO, sobre el rechazo en el Congreso de la reducción de la jornada laboral. Y en la segunda parte, conversamos con Jesús Ferreiro, presidente de la AECC Ceuta, sobre su cena benéfica de este año, además, entrevistamos a Rachid Sbihi, secretario general provincial de la AUGC, para hablar sobre los fallecidos en el mar y sus reivindicaciones para blindar la frontera y espigones del Tarajal y Benzú. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

