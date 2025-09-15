CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 15/9/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del lunes 15 de septiembre de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de tecnología con David López, director de operaciones de Factum, sobre la Inteligencia Artificial como desafío para la programación web, y charlamos con Rosa Founaud, directora de la Escuela de Danza de Rosa Founaud, sobre su programación en la vuelta a clases. Y en la segunda parte, conversamos en nuestra sección de mascotas con Sonia Saez, veterinaria y responsable de comunicación de Purina España, sobre las terapias asistidas con animales, así como de sus beneficios, además, acercamos los titulares deportivos más destacados de este fin de semana. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

