CON CAROLINA MARTÍN

Más de uno Ceuta 14/8/25

Programa completo de Más de uno Ceuta del jueves 14 de agosto de 2025, con Carolina Martín

Onda Cero Ceuta

Ceuta |

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de barriadas con Fernando Sotomayor, presidente de la AAVV de Plaza Nicaragua, sobre sus necesidades así como de su situación con las obras de Hadú, y charlamos con Jesús Murcia, presidente de la Asociación de Taxi y Eurotaxi de Ceuta, sobre la Feria de este año, así como de próximas mejoras en el sector . Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla del videojuego Genshin impact. Y música, información local, área de servicio y mucho más...

