Más de uno Ceuta 14/8/25

Comenzamos el programa hablando en nuestra sección de barriadas con Fernando Sotomayor, presidente de la AAVV de Plaza Nicaragua, sobre sus necesidades así como de su situación con las obras de Hadú, y charlamos con Jesús Murcia, presidente de la Asociación de Taxi y Eurotaxi de Ceuta, sobre la Feria de este año, así como de próximas mejoras en el sector . Y en la segunda parte, continuamos con la ronda de llamadas para nuestro concurso de la mano de Librería sol, además, nuestra compañera Ángeles Naranjo nos habla del videojuego Genshin impact. Y música, información local, área de servicio y mucho más...